Глава ГИБДД оценил отказ от обязательного техосмотра машин при получении ОСАГО

Глава ГИБДД Михаил Черников оценил отказ от обязательного техосмотра машин при получении ОСАГО. Он прокомментировал соответствующий закон в интервью телеканалу «Россия 1», его цитирует ТАСС.

Черников предрек рост спроса на техосмотры, отметив, что это будет честное прохождение диагностики.

«Мы просчитывали экономику. Это миллиарды рублей за то, чтобы получить бланк. Мы планомерно зайдем в честное прохождение диагностики. Я буду получать диагностическую карту с проблемами в моем транспортном средстве, которые надо устранить, а не для того, чтобы получить документ. Здесь, наверное, даже будет приток. Я так прогнозирую по добровольности», — сказал он.

Ранее автоюрист Лев Воропаев прокомментировал закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей для получения полиса ОСАГО. По его словам, любая отмена дополнительных требований к водителю с точки зрения документооборота всегда идет на пользу гражданам. Эксперт отметил, что сам технический осмотр никто не упраздняет.

Ранее 2 июля президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей для получения полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа. Согласно документу, для получения полиса ОСАГО водителям не понадобится предъявлять диагностическую карту и техосмотр. Отсутствие документа о техосмотре не повлечет наказания, если водитель попадет в ДТП.