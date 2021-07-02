Автоюрист оценил отказ от обязательного техосмотра машин при получении ОСАГО

Любая отмена дополнительных требований к водителю с точки зрения документооборота всегда идет на пользу гражданам. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился автоюрист Лев Воропаев, комментируя подписанный президентом России Владимиром Путиным закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей для получения полиса ОСАГО.

Эксперт отметил, что сам технический осмотр никто не упраздняет.

«Отменяют лишь необходимость при страховании по ОСАГО предоставлять диагностическую карту, — пояснил он. — В ранее действовавшей системе по сути было так, что просто подавляющее большинство автолюбителей покупало эту диагностическую карту, они якобы проходили техосмотр. Фактически это было дополнительной услугой страховой компании, за которую автовладелец платил. Я так понимаю, что сейчас просто легализовали с точки зрения закона то, что уже давно на практике реализовано».

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По его мнению, новый закон сократит количество покупных диагностических карт. Отказ от обязательного техосмотра автомобилей для получения полиса ОСАГО Воропаев назвал «путем наименьшего сопротивления».

«Государство, к сожалению, не может обеспечить необходимый контроль за прохождением технического осмотра всеми автомобилями, и это нам показал март этого года. То есть почему перенесли по новым правилам на октябрь? Потому что очевидным стало то, что если бы все начали проходить техосмотр с учетом всех требований, действующих на территории Российской Федерации, и тех тарифов, которые установлены в каждом регионе, образовались бы большие очереди. Это вылилось бы в крайнее недовольство граждан из-за того, что им так усложнили жизнь, что они не могут пользоваться автомобилями», — резюмировал автоюрист.

Ранее стало известно, что в России с 1 июля ужесточились правила проверок подержанных автомобилей, ввозимых из-за границы. В частности, новые требования предполагают, что подержанные иномарки и машины с изменениями в конструкции должны будут проверяться в испытательных лабораториях.