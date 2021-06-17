В России и Белоруссии предложили ввести единый полис ОСАГО

В парламентском собрании Союза России и Белоруссии обсудили возможность унификации ОСАГО для обеих стран. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сейчас на территории двух стран действуют разные системы страхования гражданской ответственности автовладельцев. В случае приведения страхового законодательства к общему знаменателю гражданам обеих стран не придется при выезде за пределы государства приобретать так называемую зеленую карту — выездное ОСАГО минимум на 15 дней.

Опрошенные изданием эксперты указывают, что такая унификация приведет к росту цен на полисы ОСАГО на несколько процентов. При этом подорожание станет еще более заметным, если на территории Белоруссии не будут вводить пониженный региональный тариф.

15 июня Госдума отменила обязательный техосмотр автомобилей для получения полиса ОСАГО. Автомобилистам больше не потребуется предъявлять диагностическую карту, подтверждающую прохождение техосмотра. Закон должен будет вступить в силу 22 августа. В настоящее время, согласно положениям закона «О безопасности дорожного движения», обязательное страхование гражданской ответственности автомобилистов производится только при условии проведения техосмотра. Новый закон исключает данную норму. С помощью нового закона хотят победить незаконный бизнес. По словам главы комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолия Аксакова, данную идею поддержали все участники рынка — ГИБДД, автостраховщики и Банк России.

Позднее начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Чипурин прояснил, что автовладельцев не будут наказывать при ДТП, в случае, если у них будет отсутствовать техосмотр машины. «В случае ДТП отсутствие техосмотра ничем фактически не грозит», — заявил он.