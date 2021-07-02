Путин отменил обязательный техосмотр автомобилей

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей для получения полиса ОСАГО. Документ опубликован в пятницу, 2 июля, на официальном портале правовой информации.

Закон вступит в силу 22 августа. Согласно документу, для получения полиса ОСАГО водителям не понадобится предъявлять диагностическую карту и техосмотр. Отсутствие документа о техосмотре не повлияет, если водитель попадет в ДТП.

Ранее сообщалось, что Госдума отменила обязательный техосмотр автомобилей для получения полиса ОСАГО. По словам главы комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолия Аксакова, таким образом хотят победить незаконный бизнес. Еще одна причина — недостаток станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона.

В ГИБДД сообщили, что не будут штрафовать автовладельцев при ДТП, в случае, если у них будет отсутствовать техосмотр машины.