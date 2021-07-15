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МВД предложило отменить обязательный техосмотр для легковых авто и мотоциклов

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Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Глава ГИБДД заявил о предложении МВД отменить обязательный техосмотр для легковых авто

Министерство внутренних дел предложило отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников. Его заявление публикует МВД Медиа на YouTube-канале.

Начальник Госавтоинспекции отметил, что инициатива МВД уже направлена на рассмотрение российскому правительству.

«Мониторинг доступности для населения услуг по техническому осмотру (ТО) показал неготовность действующей системы ТО к реализации новых положений законодательства в данной сфере», — заявил Черников.

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