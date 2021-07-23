«КамАЗ» протаранил машину с ребенком, протащил ее по трассе и попал на видео

В Ульяновске произошла автомобильная авария, в которой погибла семья с ребенком. Момент смертельного ДТП попал на видео, его опубликовало сообщество Life73.ru в Instagram.

Как сообщает РЕН ТВ, авария произошла 21 июля на Президентском мосту. На кадрах видно, как грузовик «КамАЗ» протаранил притормозившую Kia Rio и протащил ее до остановившегося впереди грузовика. По информации издания, 29-летний водитель погиб на месте, его 2-летняя дочь и 25-летняя жена скончались в больнице.

Установлено, что 39-летний водитель фуры находился в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что жительница Липецка выехала на встречную полосу и протаранила автомобиль, в котором находились родители с девятилетним ребенком. После этого она станцевала перед камерой на фоне пострадавшего.