Пьяная россиянка без прав с младенцем за рулем сбила человека и попала на видео

В Первоуральске Свердловской области пьяная женщина, не имеющая водительских прав, сбила человека. Уточняется, что за руль она села вместе с четырехмесячным ребенком. Инцидент попал на видео, которое опубликовал портал E1.ru.

Известно, что 35-летняя россиянка решила съездить за продуктами. На кадрах видно, что она протаранила перегородку и наехала на пешехода. Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги.

«Сама женщина пояснила, что пила пиво, поругалась с сожителем и поехала в магазин за молоком. Во время движения она перепутала педали и совершила ДТП. Автомобиль принадлежит матери ее сожителя. При этом водительского удостоверения женщина никогда не получала», — уточнили в региональном управлении ГИБДД.

По данным портала, младенец не пострадал. Женщина предстанет перед сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее москвичка посадила за руль каршерингового автомобиля ребенка, когда была пьяной. В это время на заднем сиденье находился еще один ребенок. Против 25-летней россиянки завели уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»).