Московская школьница без прав попала в смертельное ДТП

На Калужском шоссе в Новой Москве 16-летняя девушка без прав не справилась с управлением машиной и наехала на бордюр, из-за чего машина перевернулась. В результате ДТП россиянка погибла, еще трое человек, находившихся в авто, пострадали, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, авария произошла на 36 километре Калужского шоссе в 4 часа утра. Московская школьница сидела за рулем автомобиля Lada.

Как отмечает прокуратура, пострадавших пассажиров госпитализировали. Ведомство уже проводит проверку.

Ранее смертельное ДТП с участием девяти машин произошло на трассе М-4 «Дон». В результате столкновения погибли четыре человека, еще пятеро были госпитализированы. По данным ГИБДД, причиной аварии стало нарушение правил движения водителем грузовика.