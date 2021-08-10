Шестеро взрослых и пятеро детей пострадали при ДТП в российском регионе

Шестеро взрослых, а также пятеро детей пострадали при ДТП в Калужской области, передает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.

ЧП произошло на 109-м километре федеральной автодороги М-3 «Украина». Отмечается, что россияне пострадали при столкновении микроавтобуса и двух легковых автомобилей.

На данный момент травмированных участников аварии доставили в больницу.

Ранее в Первоуральске Свердловской области 35-летняя пьяная женщина, не имеющая водительских прав, решила съездить за продуктами. Во время поездки она сбила человека. Уточняется, что за руль россиянка села вместе с четырехмесячным ребенком.