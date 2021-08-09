Россиянин заехал на пляж и насмерть сбил 10-месячного младенца

Россиянин на Ford Focus заехал на пляж в Воронеже и насмерть сбил 10-месячного младенца. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

ЧП произошло вечером в воскресенье, 8 августа, в 950 метрах от 500-километровой отметки автодороги М-4 «Дон». Уточняется, что мальчик находился на пляже вместе со своим отцом.

«В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве. Водителя задержали правоохранительные органы.

Ранее в поселке Звездный Пермского края пьяный водитель без прав сбил 16-летнюю россиянку, которая была беременна двойней, и скрылся. Известно, что пострадавшую увезли в больницу, она скончалась в реанимации от полученных травм.