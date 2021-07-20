Пьяный водитель без прав насмерть сбил беременную двойней россиянку и скрылся

В поселке Звездный Пермского края пьяный водитель без прав сбил 16-летнюю россиянку, которая была беременна двойней, и скрылся. Об этом сообщили в управлении МВД по региону, передает ТАСС.

По данным ведомства, пострадавшую россиянку увезли в больницу, она скончалась в реанимации от полученных травм.

Как сообщает «Комсомольская правда», женщина была на девятом месяце беременности.

В МВД также добавили, что после того, как водитель Lada скрылся с места происшествия, его задержали. Россиянин отказался от медицинского освидетельствования.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в апреле 2021 года мужчину лишили прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Белгородской области пьяный водитель насмерть сбил подростка и уехал. Мужчина ранее привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.