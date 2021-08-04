Россиянин на Mercedes вылетел на тротуар и насмерть сбил пенсионерку

В Калининграде россиянин на Mercedes на высокой скорости пробил ограждение, вылетел на тротуар и врезался в торговый павильон. Уточняется, что в результате ДТП погибла пенсионерка, сообщает портал «Новый Калининград».

Авария произошла на перекрестке улиц Фрунзе и 9 апреля. В ГИБДД по региону подтвердили информацию о смерти одного человека. Сведения о других пострадавших уточняются, добавили в ведомстве.

Известно, что за рулем находился 22-летний молодой человек. После ДТП он пытался покончить с собой, передает Telegram-канал Life Shot.

Ранее в Забайкальском крае автомобилист не стал тормозить перед препятствием в виде бетонного забора и пробил его насквозь, машина перевернулась. Водитель остался жив.