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В России автомобиль на скорости насквозь пробил бетонный забор и попал на видео

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В Забайкальском крае автомобилист не стал тормозить перед препятствием в виде бетонного забора и пробил его насквозь, машина перевернулась. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал «ЯП События».

На кадрах можно наблюдать, как машина на огромной скорости несется к бетонному ограждению, пробивает его и переворачивается. У опрокинутого автомобиля отлетают колеса. По информации канала, водитель, сидевший за рулем, остался жив.

Ранее сообщалось, что жительница Липецка выехала на встречную полосу и протаранила автомобиль, в котором находились родители с девятилетним ребенком. После этого она станцевала перед камерой на фоне пострадавшего. Женщина отказалась от медобследования и заявила, что за рулем была не она.

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