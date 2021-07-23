Российский блогер посадил за руль восьмилетнего ребенка

Популярный российский блогер и бывший участник проекта «Дом-2» Антон Гусев посадил за руль восьмилетнего сына. Как сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале, МВД начало проверку по данному факту.

Гусев опубликовал в сторис своего Instagram фото и подписал: «Едем покушать, и дам порулить пацану, пусть учится с детства и рискует». Затем он выложил видео, на котором ребенок ведет автомобиль, разгоняясь почти до 50 километров в час. Сам блогер давал сыну советы: «Побольше газа давай» «Руль прямо держи, не виляй», «Вниз не смотри, всегда смотри вперед, ты педали должен чувствовать».

В ГИБДД Москвы сообщили, что провели проверку и выяснили, что инцидент произошел в Подмосковье. Материалы дела были переданы в область.

В управлении МВД Московской области отметили, что начали проверку. «Пока там неясно, наша это область или не наша. На этом видео непонятно, где это происходит. Проверяем информацию», — пояснили там.

Ранее сообщалось, что на скоростной трассе в Сочи заметили ребенка, находившегося за рулем. Кадры сняли очевидцы из соседней машины. По их словам, он сидел на коленях у женщины, когда та ехала на большой скорости.

