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На скоростной трассе в Сочи ребенок за рулем попал на видео

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Ребенок за рулем на скоростной трассе в Сочи попал на видео. Кадры сняли очевидцы из соседней машины. По их словам, он сидел на коленях у женщины, когда та ехала на большой скорости. Видео появилось на сайте телеканала «360».

Очевидцы рассказали, что видео было сделано на автостраде, которая проходит через Хостинский и Центральный районы Сочи. Допустимая скорость на дублере Курортного проспекта — 130 километров в час.

В местном управлении МВД России пообещали, что по факту нахождения ребенка за рулем проведут проверку.

Ранее сообщалось, что в городе Щигры Курской области шестилетний ребенок сел за руль и насмерть сбил мать. ЧП произошло на городском кладбище. Женщина оставила ключ зажигания в машине.

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