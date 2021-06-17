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Незнакомка оставила записку на машине многодетной матери и довела ее до слез

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Фото: Facebook

В Великобритании женщина нашла трогательную записку от незнакомки под ручкой двери автомобиля. Как сообщает издание The Mirror, доброе послание довело ее до слез.

Женщина рассказала, что заметила записку после тяжелого начала дня: 15 июня она отвозила в школу шестилетнюю дочь и взяла с собой девятинедельного сына, который плакал всю дорогу. По словам британки, у мальчика была аллергия, поэтому он плакал и просился на руки, однако она была за рулем и не могла его взять. В машине также находился третий ребенок — трехлетний мальчик, который терпеливо смотрел в окно и тем самым немного разрядил напряженную обстановку.

После поездки в школу женщина отправилась в магазин за продуктами. Когда британка подошла к машине, в одной из дверей она заметила записку и сразу насторожилась. «Если бы вы увидели записку на своей машине по возвращении из магазина, вы бы наверняка сразу подумали о чем-то плохом, не так ли?» — прокомментировала она.

Однако ее опасения не оправдались, текст записки гласил: «У вас замечательные дети! Я увидела вас из окна своей машины, вы заставили меня улыбнуться. Вы замечательно справляетесь, это я вам как мама маме говорю». Записка была подписана именем Сара. Женщина настолько растрогалась, что заплакала сразу, как прочитала текст.

Позже британка поделилась фотографией записки на своей странице в Facebook. Пост сразу набрал 33 тысячи лайков и 800 комментариев. Один пользователь написал: «Это прекрасно! Всего несколько добрых слов заставили расстроенную женщину улыбнуться. Хотелось бы, чтобы было больше таких людей, как Сара».

Ранее сообщалось, что врач выписал пожилой женщине необычный рецепт и растрогал пользователей сети. Из-за пандемии она целый год держала дистанцию в два метра даже с членами семьи. После прививки врач выписал ей рецепт с назначением: «Вам разрешается обнять внучку».

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