Из жизни
 
Последние новости
Стало известно о первых жертвах крушения самолета Ан-26 в Казахастане
Фетисов призвал задуматься желающих использовать «Катюшу» вместо гимна
Режиссер гей-драмы «Супернова» осудил российского прокатчика за вырезанную сцену
В РПЦ выразили озабоченность идеей ввести ковид-паспорта
Лукашенко заявил о возможности замены отвергнутой песни для «Евровидения»
Юрист из Москвы раскрыл способ отбирать подарки у бывших
Потребовавшему доступ в Крым министру напомнили о блокаде со стороны Украины
Популярный комик расшутился у Урганта про Лукашенко
Большунов обошел норвежцев и завоевал золото на финальном этапе Кубка мира
Новости партнеров
Прослушать новость

Врач выписал пожилой женщине необычный рецепт и растрогал пользователей сети

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Twitter @JessicaShaw

Радиоведущая Джессика Шоу (Jessica Shaw) опубликовала в Twitter фотографию необычного рецепта, который врач выписал ее матери. Ее пост растрогал многих пользователей сети: в комментариях они признались, что не смогли сдержать слез.

Как сообщает Insider, из-за коронавируса мать Шоу в течение последнего года держала дистанцию в два метра даже с членами семьи. После второй прививки пожилая женщина продолжала соблюдать это правило. Тогда доктор придумал, как ей помочь. Он выдал пациентке рецепт, в котором написал: «Вам разрешается обнять внучку».

Шоу также опубликовала ролик, в котором показала, как ее мать впервые за год обняла близкого человека. «Спасибо всем ученым и докторам, благодаря которым это стало возможным!» — отметила радиоведущая.

В комментариях к посту некоторые признались, что не смогли сдержать слез, когда читали историю Шоу и смотрели видео. «Это так мило, но так душераздирающе. В то время, когда люди больше всего нуждаются друг в друге, они оказываются разделены», — написала девушка с ником Sara Jane.

История семьи Шоу оказалась близка многим людям, которые из-за пандемии тоже лишились возможности быть со своими близкими. Например, девушка с ником Dr.RP. рассказала, что в конце апреля ждет в гости родителей, которых не видела больше года. Она так соскучилась, что пообещала в течение 48 часов не отходить от своей матери ни на шаг.

«Моя мама расплакалась из-за этого видео. Поскорей бы такой момент настал и для нас!» — поделилась еще одна пользовательница. «Как бабушка, которая все еще ждет возможности обнять внуков, я не смогла сдержать слез. Но я близко. В пятницу я сделаю вторую прививку», — сообщила @grammy2.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
A woman's doctor wrote her a prescription to hug her granddaughter after she received the COVID-19 vaccine
Женщина встретила сводную сестру после 29 лет разлуки благодаря газетной статье
Соседи по дому познакомились и начали встречаться благодаря коронавирусу
105-летняя женщина вылечилась от коронавируса и раскрыла секрет выздоровления
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0321 января

«Слухи здесь распространяются быстро»

Россиянин застрял в Турции на полгода и узнал, почему местные ищут любовь на Украине и в России
14:10 9 марта

Голодный гребнистый крокодил украл пойманную рыбаками акулу и попал на видео

13:11 9 марта

Покрытый тату мужчина раздвоил язык, закрасил глазные яблоки и прослыл дьяволом

12:04 9 марта

Женщина скоротала время перед работой и разбогатела

Из жизни00:0117 января

«Страдания открыли мне великую истину»

Женщина семь лет искала автора письма в бутылке и нашла. Ей помогали детективы и экстрасенсы
11:11 9 марта

Подросток восемь лет не замечал пулю в носу

10:11 9 марта

Рыбаки нашли мертвую акулу с шипом ската-хвостокола между глаз

09:11 9 марта

Женщина нашла отправленное 26 лет назад послание в бутылке

Из жизни00:0315 января

Пацанка Джо

История жизни королевы тропического острова, любовницы Марлен Дитрих и самой быстрой женщины на воде
07:09 9 марта

Невеста долго плакала во время ритуала и умерла

07:02 9 марта

Неудачливые рыбаки нашли рвоту кашалота на 25 миллионов рублей

04:59 9 марта

Мужчина упал с 17 этажа и выжил

Россия
Минздрав исследовал эффективность «Спутника V» против британского штамма COVID-19
«Гермафродитизм был очень традиционной ценностью»
В России хотят запретить пропаганду смены пола. Что об этом думают сами трансгендеры?
Собянин рассказал о выгодах офсетных контрактов для Москвы
«Это делает их мягкими и эмоциональными»
Россиянки поколениями воспитывают сыновей в одиночку. Стала ли Россия страной слабых мужчин?
Поклонская заявила о готовности встретиться с Зеленским
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
Москвичей предупредили о метели
Все материалы
Мир
Бомж пробрался на базу с самолетом Байдена и пробыл там пять часов
AstraZeneca на четверть сократит поставки доз вакцин в Европу
«Каждый день меня охватывал ужас»
Проверка нижнего белья, травля и наказания. Почему японские дети отказываются ходить в школу?
Байден пообещал американцам день независимости от коронавируса
«Данные о радиации скрывали»
10 лет назад цунами разрушило японскую АЭС «Фукусима». Что происходит сегодня на месте катастрофы?
США назвали условие введения новых санкций по «Северному потоку-2»
Названы последствия крупнейшей ядерной катастрофы XXI века
 
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
«Преемник — свой человек»
Самую закрытую страну бывшего СССР ждут большие перемены. Глава Туркмении готовится передать власть
«Мы совершили все возможные ошибки»
Все больше армян присоединяются к военным, требуя отставки Пашиняна. Почему он не намерен уходить?
Все материалы
Экономика
В Госдуме оценили новые правила для выплат на детей
Мейд ин Чайна
Китай решил захватить мировой рынок электрических автомобилей. Сможет ли он потеснить Tesla?
Китай попытался надавить на Украину из-за «Мотор Сич»
«Биннофарм Групп» разработал собственный корпоративный бренд
Женская доля
Мировая экономика ежегодно теряет триллионы долларов из-за мужчин. Как женщины исправят ситуацию?
Запасы газа в Европе истощились
Алексей ПетрухинТретий дубль
Как продюсер Алексей Петрухин уходит от миллиардного долга
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыты подробности контртеррористической операции в Махачкале
Михаил ХачатурянНа убитого сестрами Хачатурян отца завели уголовное дело
Его заподозрили в сексуальном насилии над дочерьми
В одном из районов Махачкалы ввели режим контртеррористической операции
«Бригада переднего края»
Эти бойцы уничтожили последнего главаря чеченских боевиков. Почему об их работе известно так мало?
Африканец попался ФСБ при попытке провезти соотечественников в Россию
На убитого дочерьми Михаила Хачатуряна завели уголовное дело
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Все материалы
Наука и техника
Цвет войны
Оккупированная Украина глазами гитлеровских солдат. Редкие снимки времен Второй мировой
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Рудковская назвала причину ухода Косторной от Плющенко
Джон Геддерт с гимнастками сборной США на Олимпийских играх в Лондоне«Больше он не причинит боль девушкам»
Бывший тренер сборной США покончил с собой накануне суда. Его обвинили в насилии над гимнастками
Стало известно о состоянии обвиненного в избиении девушки хоккеиста Панарина
Ветер северный
Дерби «Арсенал» — «Тотенхэм» и сражение МЮ с «Вест Хэмом» — главные интриги тура АПЛ
В России ответили на запрет CAS использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
Киберспортсмены на награждении«Здесь крутятся большие деньги»
Миллионы призовых, зрелищные турниры и толпы фанатов. Как компьютерные игры стали прибыльным спортом
CAS объяснил запрет на исполнение «Катюши» вместо гимна России
Все материалы
Культура
Мэттью Макконахи подумает над выдвижением в губернаторы Техаса
Сами-то местные?
Манижа поедет на «Евровидение» с песней про сильных русских женщин. За что ее возненавидели россияне?
Адель отказалась выплачивать бывшему мужу алименты
Партнерский материал
Совсем опопсели
Кто получит «Грэмми» в 2021 году и кто заслуживает премию на самом деле
Во Владимире похоронили писательницу Татьяну Полякову
На максималках
Откровенные клипы, вопли и оглушающие басы: как звучит гиперпоп и почему это «музыка будущего»
Раскрыта дата выхода последнего фильма с Джонни Деппом
Все материалы
Интернет и СМИ
Кардинально сменившая образ Гузеева удивила поклонников
Планета боли
Беспросветная тьма и маленькая надежда на светлое будущее — на снимках лучших фотографов мира
История зрительницы о неадекватном преследователе испугала ведущую
В России впервые замедлили социальную сеть. Под удар попал Twitter
Роскомнадзор ограничил работу Twitter. После этого у россиян начались проблемы с интернетом
Россиянам назвали главные опасности года в интернете
«Возрождение русской культуры пытался пресечь КГБ»
Ее спасали Листьев и Черномырдин. Как «Играй, гармонь!» продержалась на телевидении 35 лет?
Найдена получившая больше всего поздравлений с 8 Марта россиянка
Все материалы
Ценности
«Это женский инстинкт самосохранения»
Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
«Почему я не сделала этого раньше?»
Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
«Мы были принципиально неверны друг другу»
Как советская школьница сбежала в США, стала моделью и вышла замуж за знаменитого писателя
Все прозрачно
Мужчины в юбках, голая грудь и русский дух: как прошли Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Британцы разлюбили принца Гарри и Меган Маркл
Преступника вычислили спустя девять лет после ограбления по надкушенной сосиске
Диетологи развеяли семь мифов вокруг похудения и здорового питания
Дана Линн Додд (Лаванда Доу)Девушка с идеальной улыбкой
Полиция 12 лет не могла раскрыть дело убитой в лесу девушки. В сети сделали это за два месяца
Мужчина выловил гигантскую рыбу и побил многолетний рекорд
Принц Гарри и Меган Маркл впервые заговорили о кризисе в королевской семье
Расизм, травля и одиночество: что пара рассказала о проблемах в Букингемском дворце
Все материалы
Эксперты назвали автопроизводителей с лучшими дилерами
Машины времени: Jaguar возродил купе и родстер E-type 60-х годов
Спорткары выпустят в количестве 12 штук и будут продавать исключительно парами
Honda сделала салонный фильтр с защитой от коронавируса
Разрядится или нет? Дрифтим по льду Байкала на Porsche Tayca
Проверяем, насколько готов к тяжелым зимним условиям и экстремальной езде электрический Порше
Jeep показал новое изображение электрического внедорожника
Самый роскошный Jeep: изучаем рамные Wagoneer и Grand Wagoneer
Изучаем соперника Cadillac Escalade от Jeep – представлена первая модель с приставкой «премиум»
Ford Focus c V8 и задним приводом выставили на продажу
Все материалы
Дом
Россиянку убило снегом
Между нами тает лед
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику?
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за глобального потепления
Мишустин поручил разработать предложения по льготной ипотеке
Москвич снес несущую стену и лишился квартиры
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы