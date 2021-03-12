Женщина встретила сводную сестру после 29 лет разлуки благодаря газетной статье

Жительница американского города Сан-Хосе, штат Калифорния, благодаря статье в газете встретила сводную сестру после 29 лет разлуки. Об этом сообщает издание Daily Mail.
39-летняя Мишель Глоговач (Michelle Glogovac) общалась со сводной сестрой Аннетт (Annette) и братом Стивеном Лейлорами (Steven Lalor) в детстве.
Их отец Боб Лейлор (Bob Lalor) развелся со своей женой, с которой состоял в браке 13 лет, и завел роман с матерью Глоговач, Ивонной Лейлор-Киддер (Yvonne Lalor-Kidder). Они познакомились, когда работали в Швейцарии. Пара переехала в США. У них родились Мишель и сын Боб-младший. Перед его рождением Лейлор поехал с новой женой и маленькой Мишель отдыхать на Бермудские острова вместе с Аннетт и Стивеном.
Мишель рассказала, что ее мать расстраивалась из-за того, что Лейлор проводит слишком много времени с детьми от прошлого брака, а не отдыхает на курортах вместе с ней. В результате мужчине пришлось прекратить общение с первой женой и детьми.
Осенью 1988 года у Лейлора диагностировали рак. Он скончался спустя 12 дней. Тогда Глоговач еще раз видела сводных брата и сестру.
В начале 1990-х она снова начала безуспешные поиски Аннетт и Стивена в надежде выстроить отношения с ними. В 2010 году Глоговач благодаря сайту для поиска родословной нашла статью, где фигурировала фотография ее сестры. В ней говорилось, что Аннетт стала судьей.
В августе того же года Глоговач узнала, что Аннетт живет в Орегоне. Семь лет сестры переписывались и наконец встретились. Они планировали провести три дня дома у Аннетт. Родственницы обнаружили, что похожи гораздо больше, чем могли себе представить. Обе учились в одном университете, обе изучали юриспруденцию, у них были одинаковые кофеварки, они смотрели одинаковые телепередачи и обе были замужем за мужчинами ливанского происхождения.
Теперь сводные сестры обмениваются письмами каждую неделю. До пандемии коронавируса они съездили на выходные на побережье штата Орегон и вскоре надеются увидеться снова. Американка отметила, что мать не обрадовалась новости о том, что она нашла сводную сестру.
Ранее сообщалось, что многолетняя тайна смерти отца помогла свести сестер, не знавших о существовании друг друга. Родственницы смогли найтись благодаря фотографии, опубликованной на сайте газеты.