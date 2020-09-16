Многолетняя тайна смерти отца помогла сестрам найти друг друга

Многолетняя тайна смерти отца помогла свести сестер, не знавших о существовании друг друга. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Родственницы нашли друг друга по фотографии, опубликованной на сайте газеты. Жительница Новосибирска Алена Махова рассказала журналистам издания историю загадочной смерти своего отца Николая, раскрывшуюся спустя 29 лет после его исчезновения.

О том, как мужчина погиб, поведал его приятель по имени Сергей перед смертью. Он заявил, что якобы видел, как Николай во время сбора ягод упал в яму и переломал ноги. Сергей не стал ему помогать и оставил умирать в лесу.

Под материалом об этой запутанной истории оставила комментарий Александра из Москвы. Она рассказала, что на фотографии узнала своего отца, пропавшего, когда ей было 19 лет. Родственники почти не общались после того, как у мужчины появилась другая семья. У Александры есть еще одна сестра по имени Нина.

Узнав о существовании сводных сестер, Алена захотела познакомиться с ними лично. «Все, что касается моего папы, для меня очень ценно, а вы и Нина — его кровь. Откликнитесь, пожалуйста. Я буду вам очень рада, ведь мы не отвечаем за своих родителей», — обратилась женщина к Александре. Теперь у родственниц появилась возможность встретиться.

Ранее сообщалось, что потерявшие друг друга при побеге из Сталинграда сестры нашли друг друга. Спустя 78 лет женщины встретились.