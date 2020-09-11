Россиянин месяц блуждал по тайге, нашелся и сразу потерялся еще раз

Житель поселка Пасьва Вельского района Архангельской области месяц блуждал по тайге, нашелся и сразу потерялся еще раз — его нашли спасатели. Об этом сообщает издание «Правда Севера».

По данным издания, 10 августа 37-летний россиянин ушел в лес из охотхозяйства, где работал сторожем. Через несколько дней его пропажу обнаружил приехавший на место владелец хозяйства. Он обратился к спасателям, они начали поисковые работы 14 августа, но безуспешно.

В конце прошлой недели сторож смог выйти к лесной избе в Устьянском районе, на расстоянии около 200 километров от охотничьего хозяйства. Он рассказал местным жителям о своей ситуации, 6 сентября они отвезли его на лесную дорогу и показали направление, но он снова заблудился. На этот раз в поисках участвовали полицейские и добровольцы, а 10 сентября к ним присоединились сотрудники областной службы спасения.

Вечером того же дня пропавшего мужчину нашли в одной из лесных изб. Он был истощен, но его общее состояние оценили как удовлетворительное. Транспортировкой пострадавшего в поселок Пасьва займется МЧС.

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