Потерявшие друг друга при побеге из Сталинграда сестры встретились спустя 78 лет

Потерявшие друг друга во время эвакуации после бомбежки Сталинграда сестры нашли друг друга спустя 78 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, поисками занялась одна из сестер Юлия Харитонова. Ее дочь обратилась в дежурную часть отдела МВД по Агаповскому району Челябинской области и заявила, что они с матерью ищут женщину по имени Роза.

В базе данных не оказалось информации о человеке с таким именем, однако силовикам удалось найти похожую историю на сайте одной из телепрограмм. Дата рождения и имя предположительной сестры не совпадали, но, как оказалось, Харитонова забыла полное имя родственницы и ошиблась с годом рождения.

«Так люди, разлученные войной в юности и долгие 78 лет не терявшие надежду на встречу, нашли друг друга. На днях в Челябинске состоялась их долгожданная встреча», — рассказала Волк.

Сталинградская битва — одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны, в нем погибло более 1,5 миллиона человек.

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