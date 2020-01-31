Керченским блокадникам помогут после скандала с подаренными «батонами»

Керченским блокадникам, которым местные чиновницы подарили по «батону» и медали, предложат пройти лечение в местных санаториях. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс, который приехал в Керчь для партийного расследования, передает ТАСС.

По словам Фикса, блокадникам и их сопровождающим предложат двухнедельные путевки в санатории в удобное для них время.

Он добавил, что возьмет на встречу с блокадниками главврача городской больницы на тот случай, если ветераны нуждаются в лекарствах или оперативной помощи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя скандал в Керчи, заявил, что никто не намерен устраивать «охоту на ведьм», однако реакцией на хамство чиновников должна быть общественная нетерпимость.

Перед этим глава городского совета Керчи Мая Хужина сообщила, что отзовет заявление об отставке, которое она написала после критики за подарки блокадникам. Свое решение подать в отставку она объяснила «сиюминутной слабостью». Заявление по собственному желанию также написала накануне заместитель Хужиной Лариса Щербула.

30 января стало известно, что Хужина написала в Facebook, как они с коллегами поздравили местных блокадников 27 января, в день снятия блокады Ленинграда. Таких ветеранов в городе осталось 11 человек. На опубликованных Хужиной фотографиях видно, как одетые в шубы чиновницы вручают ветеранам хлеб и медали. Пользователи соцсети заявили, что делать такие подарки стыдно и можно было подарить что-то другое, например путевки в санаторий. Позднее в тот же день выяснилось, что батон белого хлеба оказался пирогом с мясом, который передало татарское сообщество. Одна из поздравленных чиновницами блокадниц поблагодарила чиновниц и подчеркнула, что это происходит каждый год.

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