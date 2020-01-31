Россия
 
Последние новости
Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
Российскую журналистку задержали в Литве
Откидные столики в самолете оказались опасны для здоровья
Новый проект КоАП назвали противоречащим посланию Путина
Huawei окончательно отказалась от Google
Кремль сообщил об угрозе завоза китайского коронавируса в Россию
Американца Льюса Четвертого поймали в шахте петербургского метро
Поклонская оценила резолюцию ПАСЕ с претензиями в адрес России
Москвичам пообещали «морозище» с Карского моря 
Новости партнеров

Кремль прокомментировал инцидент с подаренными блокадницам «батонами»

Перейти в «Мою Ленту»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто не намерен устраивать «охоту на ведьм», однако реакцией на хамство чиновников должна быть общественная нетерпимость. Об этом он высказался, комментируя инцидент в Керчи, где чиновницы подарили местным блокадницам «батоны», сообщает «Интерфакс».

«В каждом отдельном случае надо разбираться», — заключил Песков.

Ранее 31 января сообщалось, что глава городского совета Керчи Мая Хужина отзовет заявление об отставке, которое она написала после критики за вручение местным блокадникам «батонов» и медалей. Свое решение подать в отставку она объяснила «сиюминутной слабостью». Заявление по собственному желанию также написала накануне заместитель Хужиной Лариса Щербула.

Как говорилось в Telegram-канале «Единой России», это был «закономерный итог».

Накануне стало известно, что Хужина написала в Facebook, как они с коллегами поздравили местных блокадников 27 января, в день снятия блокады Ленинграда. Всего таких ветеранов в городе осталось 11 человек. На опубликованных Хужиной фотографиях видно, как одетые в шубы чиновницы вручают ветеранам хлеб и медали. Пользователи соцсети заявили, что делать такие подарки стыдно и можно было подарить что-то другое, например путевки в санаторий. Позднее в тот же день выяснилось, что батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом, который передало татарское сообщество.

Одна из поздравленных чиновницами блокадниц поблагодарила их и подчеркнула, что это происходит каждый год. Она рассказала, что получила в подарок букет цветов, медаль и пирог с мясом. «Я очень благодарна такому вниманию. Это очень символично. Те 125 граммов хлеба, которые мы получали на детскую карточку», — отметила женщина.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Россия13:1330 января

«Китай всегда был источником опасности»

Россия закрывает границу с Китаем из-за коронавируса. Что о нем известно — отвечает вирусолог
13:04Сегодня

Новый проект КоАП назвали противоречащим посланию Путина

13:01Сегодня

Кремль сообщил об угрозе завоза китайского коронавируса в Россию

12:58Сегодня

Американца Льюса Четвертого поймали в шахте петербургского метро

Россия00:0330 января

«К нам отношение, как к обслуге»

Женщины в России работают много и тяжело. Почему у них меньше прав, чем у мужчин?
12:52Сегодня

Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

12:51Сегодня

Поклонская оценила резолюцию ПАСЕ с претензиями в адрес России

12:41Сегодня

Москвичам пообещали «морозище» с Карского моря 

Россия00:0129 января

«Если людей хотя бы не трогать — они выплывут»

Почему миллионы россиян скрывают свою жизнь от государства
12:26Сегодня

Названы меры профилактики коронавируса

12:25Сегодня

В Москве захотели снизить нештрафуемый порог превышения скорости

12:15Сегодня

Российскому школьнику выбили глаз молотком после поручения поискать наркотики

Россия
Новый проект КоАП назвали противоречащим посланию Путина
«Китай всегда был источником опасности»
Россия закрывает границу с Китаем из-за коронавируса. Что о нем известно — отвечает вирусолог
Кремль сообщил об угрозе завоза китайского коронавируса в Россию
На букву М
 
Кремль прокомментировал инцидент с подаренными блокадницам «батонами»
Михаил ИгнатьевПутин уволил главу Чувашии Игнатьева
Он угрожал журналистам, унижал спасателей и за десять дней потерял доверие президента
Американца Льюса Четвертого поймали в шахте петербургского метро
Все материалы
Мир
Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)Свобода по-американски
Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии
«Америка не может не ответить»
Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
«Сделку века» сочли шагом к апартеиду со стороны Израиля
США раскрыли условия «сделки века»
Палестина получит независимость и землю, Израиль — мир и Иерусалим
Число пострадавших при атаке Ирана на базы США превысило 60
«Мы не несем традиционные ценности»
Представители ЛГБТ-сообщества бегут из России в Европу. Чего они боятся и как выживают?
Все материалы
Бывший СССР
Украина получит от США полную поддержку «в борьбе с российской агрессией»
«Русские нанимали наших ветеранов»
Как участники войны в Донбассе и СБУ связаны с убийством журналиста Шеремета
В Киеве покажут рок-оперу о штурме Москвы
Полицейский с пистолетом останавливает на улице прохожих для обыска. 15.12.1905«Озверевшие драгуны стреляли в людей»
Уличные бои и массовые расстрелы. Почему в Латвии с гордостью вспоминают революцию 1905 года?
На Украине засекретили дело о прослушке премьера
Карательная история
Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
На Украине заявили о недостаточности доказательств в деле Шеремета
Все материалы
Экономика
Рост цен на мясо в России опровергли
«Главное, чтобы нас в иностранные агенты не записали»
Бывший сотрудник КГБ изменил свою жизнь и придумал, как узнать о россиянах еще больше
Россиян решили оставить без кредитов «до зарплаты»
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Россияне лишились счастья
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
ЦБ отобрал лицензию у московского банка
Все материалы
Силовые структуры
Генпрокуратура подтвердила наличие психотравмы у убивших отца сестер Хачатурян
Великолепная семерка
Лучшие агенты КГБ годами тайно работали по всему миру. Теперь их имена решили рассекретить
Российский суд определил наказание для сжегшего заживо пенсионерку
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Россиянин похвастался друзьям самодельной бомбой и погиб
Андрей АлабушевАкадемика РАН и его жену убили в Ростовской области
На них напали прямо в квартире. Супруги могли стать жертвами грабителей
Задержана группа обманывавших пенсионеров лжегазовщиков
Все материалы
Наука и техника
Huawei окончательно отказалась от Google
«Прогноз неутешительный»
 
НАСА навсегда завершило Spitzer
«Титаник» Третьего рейха
Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек
Microsoft разрешит удалить Paint
«Самые страшные голодные дни»
Детьми они пережили ад. Рассказы малолетних узников еврейских гетто и нацистских концлагерей
В Германии назвали главную военную цель Москвы
Все материалы
Спорт
Российскую легкую атлетику лишили государственной аккредитации
Коби навсегда
Легендарный Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Как он покорил спортивный мир и получил Оскар
Кокорин «на словах» договорился с «Зенитом» и был обманут
«Вратарь должен быть наполовину чокнутым»
Поддержка родных, переезд в Европу и титул лучшего голкипера мира: история Алисона Бекера
Испанский клуб оценил Смолова
«Заложники интриг и политики»
 
«Новый Роналду» выбрал «Барселону» ради игры с Месси
Все материалы
Культура
Озвучившая Свинку Пеппу актриса отказалась от роли
Андрюха, у нас труп
Фанатики, нацисты и смертельные игры: какие сериалы смотреть в феврале
Илон Маск выпустил первую танцевальную песню
Эдуард Ратников«Вот тебе 500 долларов, иди делай бизнес в Америке»
Как россиянин поработал с AC/DC, Metallica и покорил США
Оливер Стоун предсказал США возмездие за зло
«Мы на жизнь смотрим одним непрерывным кадром»
Как снять Первую мировую войну одним планом и получить 10 номинаций на Оскар: интервью Сэма Мендеса
Компания Disney начала поиски темнокожих сестер для новой Русалочки
Все материалы
Интернет и СМИ
Российскую журналистку задержали в Литве
Новые боги хайпа
TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
Ургант высмеял отмену концертов Элджея и нашел новый смысл в его песнях
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
Опасные уязвимости Microsoft поставили под угрозу данные клиентов
Мастера на все руки
 
Блогерша съела летучих мышей и получила угрозы убийством из-за коронавируса
Все материалы
Ценности
Женщина с внешностью Меган Маркл прославилась в сети
Кара ДелевиньЗамкнутый круг
Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
Меган Маркл обозвали мини-Кардашьян за «позорное» поведение
На износ
Откуда появилась одежда и кто сделал из нее культ
Новые «уродливые» сланцы станут модным трендом
«Я пас коров, а теперь возглавляю Советский Союз»
Вышиванки, швейцарские часы и иномарки: как жил Хрущев
Американская рэперша надела обтягивающий костюм от украинского дизайнера
Все материалы
Путешествия
Названы чреватые опасными последствиями поступки в самолете
«Страх сковал мои ноги, и я не могла пошевелиться»
Россиянка отправилась в город с самым высоким уровнем жизни. Что она нашла на другом конце света?
Раскрыта цена шенгена для россиян после введения новых правил
Передвижение во время бури. Австралийская антарктическая экспедиция, 1912Полюс недоступности
Роды во льдах, операция голыми руками и отважный кот Негр: невероятные истории покорения Антарктиды
Гигантская волна смыла позировавшую на берегу океана туристку и погубила ее
«Я здесь, и мне отсюда не уехать»
Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
Вылетевший из Москвы российский самолет приготовился к экстренной посадке
Все материалы
Из жизни
Мужчина искал на диване ключи и нащупал двухметрового удава среди подушек
«У нас была только надежда на успех»
Как легенда об огромных залежах золота обернулась чередой смертей, потерей миллиардов и обвалом бирж
Внук украл у доверчивой бабушки целое состояние и попал за решетку
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат»
История россиянина, перебравшегося в Канаду
Мужчина переехал к возлюбленной и оказался в эпицентре коронавируса
Джим Спрингер и Джим ЛьюисПараллельные жизни
Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Подвергавшийся издевательствам из-за полноты юноша стал бодибилдером
Все материалы
В России начались продажи кроссовера Skoda Karoq
Лучшее автомобильное видео января 2020
Porsche по-голливудски, Fiat против танка и летящий в пропасть Rover: самые интересные ролики месяца
Раскрыта внешность 1000-сильного электрического пикапа Hummer
Автомобили, официально признанные частью истории США
Что мы нашли в Национальном реестре исторических автомобилей Америки
Ford начал тестировать человекоподобных роботов
Как подготовить Волгу для ралли Монте-Карло
Провожаем экипажи «двадцать первых» Волг на ралли Monte-Carlo Classique
В МВД перечислили любимые приемы российских угонщиков
Все материалы
Дом
Россиянин лишился квартиры из-за ночного шума
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Раскрыты заработки московских строителей
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Российская пенсионерка отбилась от грабителя и напоила его чаем
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
В Италии объявили о распродаже домов по 1 евро
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы