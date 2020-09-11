Объявленные пропавшими без вести рыбаки шесть дней выживали в открытом океане

Рыбаки, которых объявили пропавшими без вести, шесть дней выживали в открытом океане и вернулись домой. Об этом сообщает Mirror.

В субботу, 29 августа, жители Австралии, 48-летний Дерек Робинсон (Derek Robinson) и 57-летний Тони Хиггинс (Tony Higgins), отправились на рыбалку на своей моторной лодке. На следующее утро мужчины отправили другу сообщение, в котором сообщалось, что мотор их судна сломался. После этого они перестали выходить на связь. На следующий день местная полиция организовала поисково-спасательную операцию.

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К поискам рыбаков подключились сотрудники местной полиции и Королевские военно-воздушные силы Австралии. Три дня они патрулировали местность, однако заметить мужчин им не удалось. Вечером в среду, 2 сентября, сотрудники службы спасения приняли решение приостановить поиски и объявили Робинсона и Хиггинса пропавшими без вести. Однако через два часа в полицию поступил звонок от рыбаков, которые сообщили свои примерные координаты.

Мужчин обнаружили в водах Большого Австралийского залива. Рыбаки рассказали, что из-за неисправности двигателя их лодка вышла из строя. Им долгое время не удавалось связаться с полицией, и их несло течением в неизвестном направлении.

Сейчас мужчины вернулись домой в целости и сохранности. Глава местного самоуправления считает, что им очень повезло провести почти неделю в открытом океане и выжить.

Ранее сообщалось о 80-летнем пенсионере из Великобритании, который провел три дня в глухом лесу и выжил. Волонтеры поисково-спасательной группы патрулировали местность с земли и с воздуха, однако не смогли обнаружить мужчину. Его заметил и вывел из леса фотограф, делавший неподалеку снимки дикой природы.