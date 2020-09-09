80-летний пенсионер провел три дня в глухом лесу и выжил

80-летний мужчина оторвался от туристической группы и три дня выживал в глухом лесу. Об этом сообщает The Sun.

В субботу, 5 сентября, 80-летний Гарри Харви из английского графства Йоркшир отправился в поход с друзьями. Во время сильного дождя пенсионер заплутал и оторвался от группы. Когда мужчина не вернулся вовремя домой, полицейские организовали поисково-спасательную операцию.

Три дня добровольцы патрулировали местность с земли и с воздуха, однако Харви обнаружить не удалось. Пенсионера заметил фотограф, который делал снимки дикой природы. Он сразу сообщил об этом в полицию и забрал Харви из леса.

Пенсионер рассказал, что он потерял свои очки, поэтому запнулся и ударился головой. Ему удалось остановить кровотечение с помощью самодельной повязки. «Мне не было страшно, ведь у меня была экипировка туриста и паек с консервированной фасолью. Я пытался привлечь внимание с помощью свистка, но, кажется, никто меня не услышал», — признался пенсионер.

Глава местной полиции назвал чудом то, что мужчина в одиночку выжил в диком лесу. Он также поблагодарил за содействие всех, кто участвовал в поисково-спасательной операции.

Ранее сообщалось, что в США трехлетняя девочка провела сутки в глухом лесу и выжила. Она решила последовать за своим питомцем и заблудилась. Спустя сутки девочка самостоятельно нашла выход из леса.