Два академика заблудились в лесу и неделю пили воду из лужи

Двое академиков в американском штате Калифорния заблудились в лесу и неделю пили воду из лужи. Для их спасения была организована масштабная поисковая операция. Об этом сообщает сайт телеканала NBC News.

77-летняя лингвист Кэрол Кипарски (Carol Kiparsky) и 72-летний ученый-исследователь болезни Паркинсона Ян Ирвин (Ian Irwin) из города Пало-Альто, штат Калифорния, на День святого Валентина отправились в поход вблизи залива Томалс.

15 февраля они должны были освободить арендованный на время отпуска домик, но не сделали этого. Хозяева коттеджа обнаружили все вещи арендаторов, в том числе мобильные телефоны, кошельки и автомобиль. Кипарски и Ирвин пропустили запланированную на 16 февраля встречу и не явились на запланированные семейные мероприятия.

По словам сына пропавших Джона Ирвина (John Irwin), семья предполагала, что с парой случилось что-то страшное. Он рассказал, что его родители — заядлые путешественники, и что они хорошо знали тропы в этой местности. Для поиска пропавших была организована масштабная спасательная операция с участием сотен волонтеров.

В субботу, 22 февраля, поисковики услышали крики о помощи. Спасатели обнаружили пропавших в столь густых зарослях, что им пришлось ползти на животах, чтобы добраться до Кипарски и Ирвина. Оказалось, что пара заблудилась, когда стемнело. У них не было с собой ни еды, ни воды, кроме того, они были легко одеты. Заблудившись, академики нашли лужу и пили воду из нее до тех пор, пока их не спасли.

Для эвакуации потерпевших из зарослей был задействован вертолет. Кипарски и Ирвин были в сознании, но страдали от обезвоживания. Их госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд отыскали студентку, которая потерялась в лесу и прожила шесть дней в пещере. Ее нашли в 300 метрах от того места, где видели в последний раз: спасаясь от сильного дождя и наводнения, она забралась на скалу.

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