Соседи по дому познакомились и начали встречаться благодаря коронавирусу

Соседи по дому из американского города Чикаго, штат Иллинойс, начали встречаться благодаря пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание People.

Алекс Мортон (Alex Morton) и Стейси Павлицки (Stacie Pawlicki) жили в одном многоквартирном доме с сентября 2019 года, но начали общаться благодаря пандемии коронавируса. «Я ждала курьерскую доставку из IKEA, около лифта. В это время из соседней квартиры вышел мужчина и поздоровался со мной. Я посмотрела на него и с удивлением подумала, как он красив. Тогда мне сразу захотелось побыстрее сбежать, так как я была не накрашена», — рассказала Павлицки.

33-летний Мортон затеял с соседкой разговор, но вскоре приехал курьер и прервал их беседу. Новый знакомый предложил Павлицки помочь с установкой мебели. «Тогда встречалась с другим человеком и не понимала, расценивать ли наше общение как флирт, или это просто добрый жест со стороны соседа», — отметила американка.

После этого пара несколько раз случайно встречалась в лифте, и их краткие беседы постепенно переросли во что-то большее. 20 марта 2020 года в штате ввели режим ограничений из-за пандемии, и Павлицки встретила Мортона, который собирался на пробежку. Она пригласила его в гости, и мужчина согласился.

Со временем они познакомились ближе, и к июлю решили съехаться. «Год назад я бы не подумала, что мир станет закрытым, и благодаря этому я найду любовь. И это будет парень, живущий по соседству», — подчеркнула Павлицки.

Пара надеется, что с распространением вакцины они смогут вместе путешествовать, ходить на концерты и в кино, посещать свадьбы друзей и исследовать город.

Ранее сообщалось, что пенсионеры из английского города Прествич, графство Большой Манчестер, осознали, что любят друг друга, и решили съехаться из-за пандемии коронавируса. Пара вместе поет песни военных лет, чтобы развлечь себя во время карантина.