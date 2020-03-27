Коронавирус заставил влюбленных съехаться через пять дней после первого свидания

Жительница Нью-Йорка из-за коронавируса переехала к своему новому знакомому всего через пять дней после первого свидания. Об этом сообщает издание New York Post.

39-летняя балерина Кэрри Ли Риггинс (Carrie Lee Riggins) в середине февраля через приложение Bumble познакомилась с мужчиной по имени Майк. Первое свидание должно было состояться на Манхэттене 23 февраля, но его пришлось отменить, так как Майку нужно было быть в Аризоне. Как настоящий джентльмен, он прислал Риггинс цветы в качестве извинения.

Пара впервые встретилась 7 марта. Они вместе пообедали и прогулялись по городу. Свидание прошло так хорошо, то они завершили прогулку ужином в ресторане. Майк понравился Риггинс. Она много рассказывала о себе, он ее внимательно слушал и обращался с ней очень хорошо. Через несколько дней она побывала у него в гостях в деревне Мистик, штат Коннектикут. Риггинс была удивлена, когда узнала, что ее друг живет по соседству.

Когда вечером балерина вернулась на Манхэттен, она поняла, что город небезопасен из-за коронавируса. Риггинс выросла в семье дантиста, и ее с детства приучили избегать микробов: использовать бумажные полотенца, чтобы открывать двери и не прикасаться к ручкам насосов на бензоколонках. Женщина по телефону рассказала Майку о своих страхах, и он пригласил ее переехать к нему.

Риггинс приехала в Мистик вместе со своим бенгальским котом Джеком и запасом одежды на две недели. Она рассказала, что влюбленные живут в разных спальнях и пользуются разными ванными комнатами. Когда она впервые приехала в Мистик, Майк все еще ездил в офис, поэтому Кэрри могла заниматься балетом и йогой в доме, и никто ей не мешал. Теперь он работает удаленно, поэтому она тренируется внизу, чтобы не мешать ему.

Если карантин продлится на несколько месяцев, а их отношения не окажутся долгосрочными, танцовщица имеет несколько альтернативных планов. Она может легко вернуться в город на машине или уйти к своему другу, который живет в этом же комплексе. Но Риггинс рассказала, что пока все идет хорошо.

Майк ходил в магазин, чтобы купить продуктов, и извинился, что не смог купить возлюбленной цветы. «Это ничего, зато ты купил мне туалетную бумагу», — съязвила Риггинс. Она признает, что в связи с угрозой коронавируса приоритеты изменились.

Ранее сообщалось, что жительница испанского города Тортоса сбежала из карантина по коронавирусу ради первого свидания с интернет-знакомым. Женщину задержали, когда она возвращалась со свидания домой.

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