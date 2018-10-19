Пассажир в метро довел до слез продавщицу цветов и попал на видео

В сети появилась видеозапись, на которой неизвестный мужчина в вагоне метро растрогал своим необычным поступком торговку цветами и других пассажиров. Ролик был опубликован на странице издания Metro в Twitter.

На кадрах видно, как женщина предлагает цветы по специальной акции: один доллар за розу, а в каждом букете один цветок бесплатный.

Пассажир напротив уточняет у нее, сколько будет стоить весь букет. Продавщица неуверенно называет сумму в 140 долларов. «Окажите мне услугу, обещайте, что раздадите эти цветы бесплатно», — просит мужчина, протягивая ей деньги.

Продавщица растрогалась до слез и начала предлагать всем окружающим розы.

В октябре американец привез смертельно больному мужчине из соседнего штата его любимую пиццу. Курьер преодолел путь в 362 километра, чтобы порадовать пациента хосписа.

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