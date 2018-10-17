Мать спасла сына от самоубийства с помощью открытки

Японец рассказал, как мать спасла его от самоубийства при помощи его детского подарка. Об этом сообщил новостной портал Sora 24.

Пользователь Twitter @loveglasslip написал, что в старшей школе чуть не покончил с собой. Он уже залез на крышу дома и готовился свести счеты с жизнью, когда его остановила мать. Она протянула ему из кошелька небольшую открытку с надписью «этот билет исполнит любое желание».

Листок оказался самодельным подарком, который японец преподнес матери еще в детском саду. Увидев открытку, подросток обнял мать, и они вместе разрыдались прямо на крыше. После этого, по его словам, его никогда не посещали мысли о суициде.

Его пост понравился 262 тысячам пользователей, им поделились 69 тысяч человек. Комментаторы назвали историю очень трогательной и заметили, что японцу удалось невероятным образом спастись с помощью самого себя из прошлого.

В июле сообщалось о британке, развесившей на мосту, печально известном из-за большого числа совершенных на нем самоубийств, жизнеутверждающие записки. Полицейские предполагают, что таким образом она спасла минимум шесть жизней.

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