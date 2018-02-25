Трехногая собака уберегла женщину от самоубийства

Собака салюки (персидская борзая) помешала 51-летней Микаэле Филд покончить жизнь самоубийством, сообщает Metro.

Филд на протяжении многих лет боролась с последствиями синдрома Элерса — Данлоса, артритом, посттравматическим стрессовым расстройством, клаустрофобией и агорафобией. Состояние ухудшалось, и женщина почувствовала, что болезнь одолевает ее. По словам Микаэлы, она сидела на диване, готовясь к самоубийству, как вдруг трехногая борзая Ники с силой толкнул ее лапой.

«Внезапно Ники больно ударил меня по руке. Это шокировало меня, потому что раньше он никогда так не делал, — рассказала Филд. — Он буквально выбил из моей головы мысли о суициде. Заглянув в его глаза, я поняла, что просто не могу оставить Ники одного».

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Когда у женщины начались панические атаки, психолог предложил ей завести собаку в качестве помощника и стимула бороться дальше. Микаэла приютила Ники полгода назад, сразу после того как он потерял лапу в результате автокатастрофы. Несмотря на то что Ники никогда не проходил специального обучения, он неоднократно помогал женщине справляться с паническими атаками и депрессией.

В феврале в австралийском городе Линтон, штат Виктория, лошадь защитила свою хозяйку от собаки. Крупная бродячая собака напала на австралийку, когда та ехала верхом по улице, схватила наездницу за ногу и стащила на землю. В этот момент лошадь бросилась на помощь хозяйке. Она не только защитила женщину, но и прогнала собаку. Лошадь буквально закрыла собой наездницу и серьезно пострадала: на шее остались глубокие раны от зубов. Потребовался визит к ветеринару, который наложил животному швы. Хозяйка попала в больницу с травмой ноги. Поймать собаку не удалось.

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