Лошадь закрыла хозяйку собой от взбесившейся собаки

В австралийском городе Линтон, штат Виктория, лошадь защитила свою хозяйку от собаки. Об этом сообщает издание The Courier.

Крупная бродячая собака напала на австралийку, когда та ехала верхом по улице, схватила наездницу за ногу и стащила ее на землю. В этот момент лошадь бросилась на помощь хозяйке. Она не только защитила женщину, но прогнала собаку прочь.

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Лошадь буквально закрыла собой наездницу и серьезно пострадала: на шее остались глубокие раны от зубов. Потребовался визит к ветеринару, который наложил ей швы. Ее хозяйка попала в больницу с травмой ноги. Поймать собаку пока не удалось.

В 2017 году сообщалось, что туристы оказались свидетелями нападения дикой лошади на аллигатора в одном из заповедников в американском штате Флорида. Животное несколько раз лягнуло рептилию, которая лежала на дороге возле пастбища.

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