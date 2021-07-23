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Gelandewagen промчал человека на тюбинге по утопающему Тамбову и попал на видео

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В Тамбове Mercedes Gelandewagen промчал россиянина на тюбинге по утопающему городу. Видео с катанием публикует Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах можно наблюдать, как автомобиль на большой скорости едет по затопленной после дождя улице, при этом сзади к его бамперу прикреплен трос с тюбингом, на котором лежит человек. Автомобиль проезжает несколько кругов, а тюбинг рассекает по волнам, которые появляются от проезжающей машины.

По информации агентства, водитель был оштрафован на одну тысячу рублей по статье 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей»).

Ранее сообщалось, что россиянин покатался на SUP-борде по затопленным после ливня улицам Перми и получил штраф. Доску местный житель прицепил к машине. Все это происходило на проезжей части.

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