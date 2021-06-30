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Россиянин покатался на доске для серфинга по подтопленной улице и получил штраф

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Кадр: страница «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!» во «ВКонтакте»

Россиянин покатался на доске для серфинга по подтопленной улице в Перми и получил штраф. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пермяк прокатился на SUP-борде по затопленным после ливня улицам города. Видеоролик экстремальной поездки на доске, предназначенной для разновидности серфинга, появился в соцсетях 26 июня. Записью заинтересовались в ГИБДД и начали проверку.

Доску местный житель прицепил к машине, а также катался по воде, отталкиваясь веслом. Все это происходило на проезжей части.

В результате к административной ответственности привлекли и самого пермяка, катавшегося на SUP-борде, и водителя транспортного средства.

Ранее стало известно, что 36-летний уроженец Калуги угнал автомобиль ГИБДД в центре Москвы. Был объявлен план «Перехват», угонщика задержали на 22 километре Минского шоссе.

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