Россиянин обрызгал из перцового баллончика показавших ему средний палец детей

Мужчина на Mercedes в городе Кола Мурманской области обрызгал из перцового баллончика детей, которые показали ему средний палец. Об этом рассказала мать одного из пострадавших в группе «Город Кола ДТП-ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, россиянин на большой скорости проехал мимо детей, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. Мальчики показали ему неприличный жест рукой, уточнила женщина.

«Так этот ехал за ними до остановки и брызнул в лицо [детям] перцовым баллончиком, у сына ожоги слизистой. (...) Нормально так люди пошли на работу, (...) сколько больных людей», — возмутилась мать пострадавшего.

Ранее россиянка обрызгала из перцового баллончика девочку-подростка и попала ей в глаза. Так, многодетная жительница Санкт-Петербурга гуляла с сыном на детской площадке, куда пришли подростки и прогнали его. Женщина сделала им замечание. Тогда, по ее словам, подростки стали на нее нападать. Чтобы защититься, она применила перцовый баллончик.

