В российском городе мужчина напал на детей с перцовым баллончиком

В Краснодаре неизвестный мужчина напал на девочек 12 и 16 лет с перцовым баллончиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Живая Кубань».

Инцидент произошел в сквере «Дружба», детей госпитализировали, им оказана медицинская помощь. Одна из девочек получила ожоги глаз и кожи. Родители пострадавших обратились в полицию, ведется розыск нападавшего мужчины. По информации канала, на вид ему около 25-30 лет.

«Проводятся мероприятия по установлению личности и мотивов действий указанного гражданина, после чего будет принято законное процессуальное решение», — сообщили УМВД по Краснодару.

Ранее сообщалось, что житель Москвы избил 10-летнего мальчика на детской площадке и полгода оставался безнаказанным, однако матери пострадавшего удалось добиться штрафа для россиянина. Женщина рассказала, что на ее сына напал мужчина лет 50, когда подросток со сверстниками находился на детской площадке недалеко от дома — другие дети успели убежать.