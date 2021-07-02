Россия
 
Последние новости
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми
Назван процент переболевших коронавирусом москвичей
Рестораны Москвы нашли способ обойти новые ограничения из-за COVID-19 
Мужчина придумал способ бесплатно улететь в Дубай и пошел под суд
Названы способы сохранить прохладу в помещении без кондиционера
Пропавшая семь лет назад собака нашлась за полторы тысячи километров от дома
Футболист клуба ФНЛ обматерил российскую теннисистку за вылет с Уимблдона
Жители Урала пожаловались на нашествие мух
Захарова объяснила изменение позиции Зеленского по единству русских и украинцев
Новости партнеров
Прослушать новость

В российском городе мужчина напал на детей с перцовым баллончиком

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Краснодаре неизвестный мужчина напал на девочек 12 и 16 лет с перцовым баллончиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Живая Кубань».

Инцидент произошел в сквере «Дружба», детей госпитализировали, им оказана медицинская помощь. Одна из девочек получила ожоги глаз и кожи. Родители пострадавших обратились в полицию, ведется розыск нападавшего мужчины. По информации канала, на вид ему около 25-30 лет.

«Проводятся мероприятия по установлению личности и мотивов действий указанного гражданина, после чего будет принято законное процессуальное решение», — сообщили УМВД по Краснодару.

Ранее сообщалось, что житель Москвы избил 10-летнего мальчика на детской площадке и полгода оставался безнаказанным, однако матери пострадавшего удалось добиться штрафа для россиянина. Женщина рассказала, что на ее сына напал мужчина лет 50, когда подросток со сверстниками находился на детской площадке недалеко от дома — другие дети успели убежать.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские дети-«единороги» напали на ювелирный магазин
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
В российском городе бродячие собаки напали на гуляющих детей
Россиянин избил 10-летнего мальчика и полгода оставался безнаказанным