Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео

Курьеры Delivery club из Санкт-Петербурга копались в мусоре и попали на видео. Запись с участием одного из работников компании опубликовал Telegram-канал «Readovka».

На кадрах заметно, как мужчина в форме Delivery club подходит к помойке и рассматривает ее содержимое, а потом начинает активно разрывать мусор. В это время раскрытый рюкзак с заказами лежит на асфальте, а рядом сидит еще один сотрудник службы.

Ранее в Санкт-Петербурге курьеры Delivery Club подрались с людьми. Мужчины в зеленой форме бросили свои велосипеды и термосумки, чтобы вступить в драку. Причина конфликта по-прежнему неизвестна. В сентябре курьер той же службы доставки напал на подростков из-за их внешнего вида в Москве. Мужчина оскорблял детей, а также делал предположения об их сексуальной ориентации. После представитель Delivery Club замахнулся на мальчика и ударил его ногой по голове, в результате чего ребенок упал на землю.