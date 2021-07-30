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Россиянка обрызгала девочку из перцового баллона из-за карусели

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Фото: РЕН ТВ

Россиянка обрызгала из перцового баллончика девочку-подростка и попала ей в глаза. Конфликт произошел из-за карусели. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Многодетная жительница Санкт-Петербурга гуляла с сыном на детской площадке. Мальчик катался на карусели, но пришли подростки и прогнали его.

Мать сделала им замечание. Тогда, по ее словам, подростки стали на нее нападать. Чтобы защититься, женщина применила перцовый баллончик.

В результате конфликта пострадала одна девочка — перцовый аэрозоль попал ей в глаза. Ее мать, в свою очередь, написала заявление в полицию. Тогда женщину, распылившую вещество, доставили в отдел и составили на нее протокол. Однако вскоре россиянку отпустили, так как у нее пятеро детей.

Ранее стало известно, что в детском саду Обнинска воспитатель пригрозила «оторвать башку» ребенку с недоразвитием речи. Выяснилось все после того, как мать подложила сыну диктофон.

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