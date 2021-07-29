В российском детском саду воспитатель пригрозила ребенку «оторвать башку»

В детском саду Обнинска воспитатель пригрозила ребенку «оторвать башку». Это выяснилось после того, как мать мальчика подложила диктофон. Об инциденте пишет Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам матери мальчика, ее сын стал приходить из сада с синяками, также он стал более агрессивным. У ребенка диагноз алалия — отсутствие или недоразвитие речи при нормальном слухе. На записи из детского сада мать услышала угрозы воспитателя, которая в том числе обещала «оторвать башку» ребенку. Женщина решила обратиться в прокуратуру.

В администрации детского сада не подтвердили эту информацию и заявили, что все сотрудники квалифицированы и могут только что-то «громко сказать» воспитанникам.

Ранее сообщалось, что воспитатель в Ингушетии пыталась задушить ребенка-инвалида в интернате для умственно отсталых. Педагог прижала к полу и схватила за горло 11-летнего мальчика. При этом их окружали еще несколько плачущих детей.