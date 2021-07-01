В России воспитательница схватила за горло ребенка-инвалида и попала на видео

Воспитатель в Ингушетии пыталась задушить ребенка-инвалида в интернате для умственно отсталых. Видео опубликовало издание «Подъем».

На кадрах видно, как педагог прижимает к полу и хватает за горло 11-летнего мальчика. При этом рядом находятся еще несколько плачущих детей.

По словам детского омбудсмена Заремы Чахкиевой, женщина сама воспитывалась в данном учреждении, а недавно ей предложили там работу. «Я ставила вопрос перед директором: как человек, который когда-то лечился у них, может быть сегодня воспитателем? Они сказали, что ей некуда идти и она имеет право по закону», — сказала Чахкиева.

Она также отметила, что примерно месяц назад на директора интерната жаловались сотрудницы. Они рассказывали, что Хамзат Мальсагов агрессивный.

«Я разговаривала с каждым в коллективе индивидуально, говорила, что, если вы что-нибудь скрываете, в судный день вам бог этого не простит, потому что это больные дети. Около 60 человек в один голос сказали, что у них все идеально, это лучший центр», — рассказала омбудсмен.

В настоящее время прокуратура и Следственный комитет проводят проверку в учреждении.

Ранее в Якутии воспитателя обвинили в сексуальном насилии над двумя учащимися Екюндюнской основной общеобразовательной школы имени Трофимовой. В отношении педагога возбудили уголовное дело.