Российская воспитательница уволилась после жалоб родителей на ее одежду

В Новосибирской области воспитательница детского сада уволилась после того, как родители пожаловались на ее темную одежду и неулыбчивость. Об этом пишет «Комсомольская правда».

При этом другая часть родителей воспитанников защищает женщину. «Когда мы, почти 20 возмущенных родителей, ходили к руководству детсада разбираться, нам там сказали, что эту воспитательницу уже предупреждали о том, что нужно больше улыбаться и носить яркие цвета иногда», — рассказала одна из матерей.

После увольнения педагога, по словам россиянки, группу стали вести разные воспитатели по очереди. Теперь дети не хотят идти в садик.

Сама женщина рассказала, что надеется на разрешение ситуации в ее пользу. Педагог отметила, что работает в детсаду уже 12 лет и уделяет много внимания воспитанию малышей. «Бывает, да, что адаптация в саду у ребенка проходит достаточно тяжело, но это не значит, что во всем виноват воспитатель. Я никогда никого из детей не обижала, не оскорбляла, не пугала и уж тем более — не поднимала ни на кого руку», — подчеркнула воспитательница.

В руководстве учебного учреждения добавили, что жалобы на педагога поступают в течение двух лет, несколько детей даже сменили детсад из-за конфликтов воспитательницей. Кроме того, у женщины нет профильного образования и она отказывается идти учиться, даже при условии компенсации со стороны учреждения.

Ранее жительница подмосковного города Видное пожаловалась, что ее избили пятеро сотрудников частного детского сада. Она пришла к заведующей, чтобы разобраться, откуда у ее ребенка синяки и ссадины.