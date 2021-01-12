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Россиянка пожаловалась на групповое избиение сотрудниками частного детсада

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Фото: из личного архива пострадавшей

Жительница подмосковного города Видное пожаловалась, что ее избили пятеро сотрудников частного детского сада. Она пришла к заведующей, чтобы разобраться, откуда у ее ребенка синяки и ссадины. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам Алены Дугиновой, она регулярно находила на теле мальчика следы побоев. В администрации детсада, за который женщина платила 26 тысяч рублей в месяц, ее сначала заверили, что агрессором была девочка, которая била и кусала других детей. Женщине сказали, что девочку исключили, однако у ее сына появлялись новые травмы.

Тогда Дугинова решила попросить показать ей записи с камер видеонаблюдения, но ей отказали, мотивируя это тем, что записи предназначены только для внутреннего пользования. После этого мать зафиксировала побои у ребенка и обратилась в полицию, но чтобы заявление приняли, ей нужно было забрать копию договора с детсадом.

Когда Дугинова пришла за документом, ее ждали две воспитательницы, повар и дочь заведующей, которая работает в учреждении юристом. «Ко мне подошла ее дочь-юрист и попыталась схватить остальные документы со стола. Дальше вскакивает заведующая и накидывается на меня. Она разворачивает меня за руку с такой силой, что от куртки был оторван рукав. Они с дочерью начинают выдирать у меня документы, отрывают мне ногти от пальцев, хватают меня за шею, волосы, плечи, бьют не по-детски», — вспоминает Дугинова.

По ее словам, она также пыталась записать происходящее на диктофон, однако сотрудники детсада это заметили и не выпускали ее, пока она не удалила записи. По информации издания, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о воспитательнице частного детского сада из Москвы, которая заперла детей в темном туалете. Сначала женщина грубо схватила двух маленьких воспитанников за руки, а затем затолкала их в темное помещение. Она практически сразу выпустила детей, но установить факт преступления удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.

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