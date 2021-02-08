В России предложили сертифицировать нянь в обязательном порядке

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выступила за введение обязательной сертификации нянь. Об этом она рассказала Агентству городских новостей «Москва».

По мнению законотворца, эта процедура позволит принимать на рынок труда грамотных, квалифицированных работников. Пушкина пояснила, что в России существуют четко сформулированные требования к деятельности работников по присмотру и уходу за детьми, однако сейчас в этой сфере работает множество людей без соответствующего образования из-за того, что сертификация является добровольной.

«Необходимость принятия такого документа была вызвана рядом трагических случаев», — заключила Пушкина.

В ноябре 2020 года жительница Ставропольского края Дарья Исакова увидела в соцсети TikTok ролик, как няня избивает ребенка. На видео она узнала в пострадавшем своего сына. На женщину завели административное дело и выписали штраф в пять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Твери воспитательница специализированного детского дома «Теремок» ударила ребенка за сорванный с клумбы цветок. Действия педагога заметила местная жительница. Она рассказала, что мальчику на вид было около трех лет. Женщина также поделилась видеороликом с объяснениями воспитательницы, на котором та заявила, что ребенок «заслужил это».