Россиянка увидела в соцсети избиение ребенка няней и узнала своего сына

Жительница Ставропольского края Дарья Исакова увидела в соцсети TikTok ролик, как няня избивает ребенка. Как сообщает Telegram-канал Mash, тогда на видео она узнала в пострадавшем своего сына.

По словам россиянки, няню она наняла из жалости около года назад. «Увидела объявление: "Мама. Остаюсь с двумя детьми одна на улице. Помогите, кто чем может". Я вышла на нее, созвонилась с ней», — рассказала Исакова.

Будущая няня рассказала, что муж выгнал ее из дома зимой. Россиянка помогла незнакомке — вызвала такси, забрала ее с детьми буквально с улицы и отвезла на квартиру, дав жилье. Позже Исакова пришла к ней со своими детьми. Как ей казалось, женщина была заботливой и не проявляла агрессии, поэтому она доверила ей роль няни для собственных чад.

«Я проверяла телефон старшего сына. Соцсети у него есть, TikTok. И там обнаружила видео, что в момент, когда они снимают ролик, младший сын стоял на фоне, игрался с ершиком. Она хладнокровно подошла и ударила его по лицу», — рассказала россиянка. Исакова обратилась в полицию. По данным Mash, на женщину пока завели административное дело и выписали штраф в пять тысяч рублей.

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