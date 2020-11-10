Подростки раскрыли секретные способы красть из магазинов

Подростки начали делиться в TikTok секретными способами воровать из магазинов и избегать наказания. Как пишет Vice, они называют себя «антикапиталистами» и считают, что наказывают таким образом сетевые магазины, владельцы которых недостаточно заботятся о клиентах или ведут неправильную, с их точки зрения, политику.

По информации издания, в TikTok существует сообщество людей, ворующих по идеологическим причинам. Они характеризуют свои действия с помощью глагола «занять» (borrow), а видео с тегом #borrowingtips в соцсети посмотрели более 95 миллионов раз.

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Одна из представительниц сообщества, 18-летняя Люси, рассказала, что начала воровать около года назад. Она увидела в магазине кулон, который не могла себе позволить купить, освободила его от упаковки и положила в карман. Позже Люси завела TikTok, на который уже подписалось более 30 тысяч человек.

По словам девушки, чаще всего ее спрашивают о том, что проще всего украсть и откуда, как не попасться охранникам, как избежать камер видеонаблюдения и как снять c вещей магнитные бирки. Люси подчеркнула, что для нее «антикапитализм» — приятное дополнение к воровству, а для некоторых — приоритет.

Многие представители сообщества уверены, что таким образом наказывают корпорации, владельцы которых не заботятся о покупателях и интересуются только зарабатыванием денег. Некоторые внимательно изучают политику продавца, прежде чем понять, стоит ли у него красть. Иногда магазинные воры жертвуют украденные товары. К примеру, одна девушка сообщила, что передает украденное из зоомагазинов приютам для животных.

Ранее девушка, работавшая официанткой в одном из американских ресторанов, поделилась секретными способами сэкономить на заказе. Она рассказала, как получить две порции напитка, заплатив за одну, и лишилась из-за этого работы.