Охранник случайно брызнул в глаза ребенка дезинфектором и прославился в сети

Пользовательница TikTok под ником @anakarma_ опубликовала ролик, на котором запечатлен охранник магазина, перепутавший термометр и средство для дезинфекции. Из-за своей ошибки он брызнул спиртовым раствором в глаза ребенку. Ролик набрал более 11 миллионов просмотров за несколько дней, поэтому сотрудник супермаркета неожиданно прославился в сети.

Инцидент произошел на входе в помещение. К охраннику подошла мать с подростком, который приподнял шапку, чтобы у него измерили температуру лба. Судя по всему, мужчина хотел достать термометр, но вместо этого случайно поднес к голове ребенка распылитель жидкости с дезинфицирующим средством внутри и нажал на рычажок. Спиртовой раствор попал в глаза мальчика, после чего тот закрыл лицо от боли. В этот момент охранник осознал, какую ошибку он совершил. Мужчина растерянно огляделся, а затем вышел из кадра.

Автор ролика написала в комментариях, что зрение ребенка не пострадало, однако многие принялись осуждать охранника за ошибку. Впрочем, нашлись и защитники, которые заявили, что мужчина мог сильно устать, ведь ему целый день приходилось выполнять монотонную работу.