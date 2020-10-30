Неловкий блогер попробовал приготовить изысканное блюдо и рассмешил зрителей

Южнокорейский видеоблогер с канала Tasty Hoon прославился в сети после того, как попробовал приготовить сырное фондю. Изысканное блюдо не удалось, а набор для фондю сломался в процессе готовки. Ролик доступен на YouTube.

Мужчина пытался сделать сырный фонтан, чтобы макать в него курицу в кляре. Для этого он сначала разогрел сыр на сковородке, а затем залил его в набор для фондю. Судя по всему, блогер недостаточно расплавил молочный продукт. Из-за этого набор для фондю не выдержал: верхняя часть отлетела, а сыр, оставшийся твердым, намотался на устройство и начал бить неловкого кулинара по лицу и рукам. Несмотря на неудачу, мужчина собрал куски сыра со стола, положил их на курицу и съел получившееся блюдо.

Пользователь под ником @panopaker опубликовал отрывок ролика в Twitter. Попытка блогера приготовить фондю рассмешила зрителей: пост собрал почти 180 тысяч лайков и 65 тысяч репостов всего за 11 часов.