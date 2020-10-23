Популярный блогер устроил драку в ресторане и сломал руку сотруднику заведения

Звезда TikTok из США Брайс Холл (Bryce Hall) устроил драку в мексиканском ресторане. По данным TMZ, потасовка возникла после того, как мужчину попросили прекратить парить вейп в заведении.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе, где по закону запрещено использовать вейп в ресторанах. Менеджер попросил популярного блогера, сидевшего в компании друзей, прекратить парить, однако он отказался выполнять требования персонала и выпустил облако пара в лицо сотруднику заведения. Тогда менеджер предложил Холлу заплатить за заказ и покинуть ресторан, после чего тиктокер набросился на него и нанес первый удар, сообщает издание.

Сам организатор потасовки утверждает, что менеджер ресторана схватил его и попытался насильно вытащить из-за стола. При этом на опубликованных кадрах не видно, кто именно начал драку. Один из сотрудников заведения позже заявил журналистам, что во время потасовки ему сломали руку.

За неделю до инцидента Холл опубликовал на своей странице в Twitter ролик со своим участием в уличной драке.