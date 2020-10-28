Блогер исполнил мечту детства и остался разочарован

Блогер Лиам Томпсон (Liam Thompson) исполнил мечту детства — поспать на облаке. В видео на YouTube он показал, что в качестве альтернативы использовал матрас из сладкой ваты. Однако в результате эксперимента Томпсон остался разочарован.

По словам блогера, для реализации плана он купил машину по созданию сладости и взял несколько мешков растопленного сахара. Затем он сделал достаточно сладкой ваты, чтобы из нее получились подушки и матрас.

Части ваты Томпсон разложил на пол и прилег на «облако». Первоначально блогеру понравились ощущение от лежания на таком матрасе. «А ведь очень удобно. Несмотря на липкость, ощущения и вправду невероятные», — поделился он радостью со зрителями.

Однако первое впечатление оказалось обманчивым. Блогер записал в полночь новый фрагмент ролика, в котором признался, что не может заснуть на матрасе из сладкой ваты. Он не предвидел, что всего через несколько часов она постепенно начинает твердеть и сжиматься в размерах.

«Пожалуй стоит поменять название [видео] на "Сон на каменной вате"», — в шутку заметил Томпсон. В результате он не смог нормально уснуть до самого утра. Блогер показал, что к утру от ваты остались лишь небольшие твердые части, напоминающие белые осколки.

Ранее российский блогер Алексей Столяров, рассказывающий о фитнесе и спортивном питании, три дня питался только лапшой быстрого приготовления. Он поделился результатами такой «диеты» и рассказал об изменениях в фигуре и самочувствии.