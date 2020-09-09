Блогеры попробовали самый острый соус и сняли себя на видео

Российские блогеры Супер Стас, Габар и Алексей Столяров попробовали несколько соусов, считающихся одними из самых острых в мире, и сняли свою реакцию на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале «Супер Стас»

Блогеры протестировали пять острых соусов со жгучестью от 400 тысяч до почти семи миллионов единиц по шкале Сковилла. Первый по остроте соус они признали пригодным к употреблению с блюдами, а остальные нет. Блогеры отметили, что уже у второго по жгучести соуса не было никакого вкуса, кроме уксусного, а есть его физически больно.

С одним из самых острых соусов справились не все участники эксперимента: двое блогеров выплюнули его. Кроме того, они неоднократно констатировали, что не чувствовали вкуса продуктов, которые ели вместе с соусами.

Ранее Алексей Столяров, рассказывающий о фитнесе и спортивном питании, опубликовал видео с экспериментом: три дня он питался только лапшой быстрого приготовления. В ролике он поделился результатами такой «диеты» и рассказал об изменениях в фигуре и самочувствии.

Жгучесть вкуса принято оценивать по шкале Сковилла, предложенной американским химиком Уилбуром Сковиллом. Сладкий болгарский перец оценивается по ней в ноль единиц, перец халапеньо — от пяти до восьми тысяч единиц, а Pepper X, самый жгучий перец в мире, — в 3,18 миллиона единиц.